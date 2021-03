Inzaghi perde i pezzi: un ex salta la sfida contro la Fiorentina

Pochi minuti fa si è concluso in pareggio il primo anticipo della 26esima giornata di Serie A, quello che vedeva affrontarsi Spezia e Benevento, avversario della Fiorentina nella prossima giornata. Nonostante la squadra di Cesare Prandelli stia pensando soltanto alla decisiva sfida di domani contro il Parma, è normale che venga data un’occhiata anche alla situazione disciplinare dei campani.

Tra gli uomini di Filippo Inzaghi erano in 3 a rischiare la squalifica in vista della prossima settimana: sulla lista dei diffidati erano presenti il difensore Foulon, e i due centrocampisti Schiattarella e Dabo. Ed è proprio quest’ultimo, ex della gara con due stagione in maglia viola, con un ammonizione a un minuto dalla fine del recupero sarà costretto a rimanere in tribuna contro i viola.