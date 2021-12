“Irregolarità nelle commissioni e riciclaggio”: Il proprietario dello Spartak Mosca vuol portare in tribunale l’ex direttore generale del club per gli affari Kokorin e Urunov

Acque agitate in Russia intorno al nome dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Il proprietario dello Spartak Mosca, Leonid Fedun, ha annunciato di avere l’intenzione di portare in tribunale l’ex direttore generale biancorosso Shamil Gazizov. Tutto questo perché ritiene che ci siano state delle irregolarità circa il pagamento delle commissioni di agenzia quando Kokorin e un altro calciatore, Oston Urunov, hanno firmato per lo Spartak. Si parla anche di riciclaggio di denaro dietro a questi trasferimenti.

Le dichiarazioni di Fedun hanno scatenato, com’era immaginabile, un putiferio e le reazioni non si sono fatte di certo attendere. Questo è solo il primo capitolo di una storia che si preannuncia lunga.