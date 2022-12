Isco cerca squadra e sembra volere l’Italia. Lo spagnolo è stato offerto anche alla Fiorentina, ma…

Il centrocampista spagnolo Isco, in passato oggetto di interesse della Fiorentina e attualmente senza squadra, cerca una sistemazione per proseguire la propria carriera. A 31 anni, l’ex Real Madrid ha interrotto il contratto con il Siviglia e, adesso, si sta proponendo a vari club in giro per l’Europa.

Tra le mete preferite di Isco, sembra esserci l’Italia e la Serie A. Come riportato da Alfredopedulla.com, lo spagnolo è stato offerto anche alla Fiorentina, che però in questo momento sta bene a centrocampo. Sarebbe stato precedentemente avviato anche un mezzo discorso con il Verona, mentre nelle ultime ore è arrivata la proposta alla Salernitana, che deve prendere una decisione in merito.