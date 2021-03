Italia Nostra fa ricorso… intanto i lavori vanno avanti

Nel giorno dell’annuncio del ricorso di Italia Nostra sul Viola Park di Bagno a Ripoli, i lavori continuano. In attesa, infatti, dei provvedimenti i muletti continuano a lavorare come si evince dal Tweet di Sara Meini, giornalista del TGR Rai: “I muletti si muovono, i lavori vanno avanti spediti. Il Viola Park doveva essere pronto per luglio 2022 ed ecco il ricorso straordinario di un’associazione al Presidente della Repubblica… si teme la sospensiva dei lavori. Commisso infuriato e determinato”.

I muletti si muovono, i lavori vanno avanti spediti. Il #ViolaPark doveva essere pronto per luglio 2022 ed ecco il ricorso straordinario di un’associazione al Presidente della Repubblica… si teme la sospensiva dei lavori. Commisso infuriato e determinato. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/am103kKTMD — Sara Meini (@SaraMeini) March 9, 2021