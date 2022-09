Italia U18, un classe 2005 della Fiorentina convocato per le prossime amichevoli

Continuano a far bene e ad essere convocati dalle nazionali minori i giovani della Fiorentina. Per il raduno dell’Italia Under 18, all’Aquila, il commissario tecnico Daniele Franceschini ha chiamato un classe 2005 viola. Per la doppia sfida amichevole contro la Serbia, in programma allo Stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ mercoledì 21 e sabato 24 settembre, il ct potrà contare su un talento del vivaio gigliato.

Tra i 22 calciatori classe 2005 convocati è presente anche l’attaccante della Fiorentina Primavera, Francesco Presta. Il calciatore delle giovanili partirà per il raduno di Roma del 18 settembre. Si tratta dell’unico Viola convocato nell’U18.