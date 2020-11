Italia Under 21: missione compiuta, poker al Lussemburgo e pass per l’Europeo conquistato

L’Italia di Nicolato chiude i conti qualificazione all’Europeo Under 21 con un turno d’anticipo vincendo 4 a 0 contro il Lussemburgo. Gli azzurrini, orfani di Cutrone, partono bene e già al 15’ sono avanti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, Scamacca raccoglie l’assist dalla bandierina e con una girata batte col destro il portiere avversario. Sempre il bomber del Genoa raddoppia al 29’ con una facile incornata da posizione ravvicinata. Si chiude così la prima frazione con l’Italia padrona del gioco, come dimostra il possesso palla pari 76%. Nel secondo tempo la musica non cambia: al 56’ Frabotta scende bene sulla sinistra, cross basso nel mezzo per Scamacca che manca l’appuntamento con la tripletta personale, ma è bravo Bellanova a raccogliere il pallone sull’out opposto rimettendolo nel mezzo per l’accorrente Pinamonti che con freddezza sigla il gol dello 0 a 3. Al 66’ arriva addirittura il 4 a 0 di Marchizza con una volè di mancino dal limite dell’area avversaria. La squadra di Nicolato con questa bella vittoria stacca aritmeticamente il pass per la prossima rassegna continentale. Mercoledì contro la Svezia sarà semplice passerella: missione compiuta.

