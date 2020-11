Italia Under21: Sottil dal 1′ per trascinare gli azzurrini all’Europeo. Cerofolini in panchina

Queste le formazioni ufficiali della sfida in programma tra poco tra Italia e Lussemburgo, nella quale gli uomini di Nicolato proveranno a guadagnarsi il pass per il prossimo campionato Europeo Under 21. Primo match point per gli azzurrini per conquistare la qualificazione. Fischio d’inizio in programma alle 17.30. di seguito le formazioni:

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca, Sottil.

LUSSEMBURGO UNDER 21 (4-4-1-1): Ottele; Bernardy, Dublin, Dzogovic, Schmit; Schaus, Medina, Latic, Duriatti; Prudhomme; Avdusinovic.