Italia Uno finisce sul podio con la Fiorentina

Il 13 agosto, la Fiorentina è scesa in campo in Coppa Italia contro il Cosenza. Una partita quella vinta per 4-0 dai viola che è stata trasmessa in TV in diretta da Italia Uno.

E arrivano dati positivi di ascolto per questo match che, nonostante si sia in clima pienamente vacanziero, ha attratto 816mila spettatori con uno share del 5,7%. Con questo dato, l’emittente Mediaset si è guadagnata il terzo gradino del podio, dietro alla serie tv ‘Ines dell’anima mia’, che ha conseguito su Canale 5 1,263 milioni di spettatori ed il 10% di share e a ‘Canzone segreta’ (Rai Uno) che ha vinto la serata 1,454 milioni di spettatori e l’11,3% di share.

I viola torneranno a giocare la Coppa Italia a dicembre contro il Benevento.