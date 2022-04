Italiano: “A Napoli ci vorrà lo spirito di Milano: coraggio e personalità. Alvaro e Jack non ci saranno: hanno ancora dei fastidi. Su Piatek e Cabral…”

Vincenzo Italiano ha proseguito nel Fiorentina Weekly rispondendo alle domande dei tifosi. Ecco cosa ha detto l’allenatore della Fiorentina:

Sulla prossima sfida: “A Napoli ci vorrà lo spirito di Milano (con l’Inter ndr) in cui abbiamo messo coraggio e personalità. Il Napoli è in forma e lotta per un obiettivo importante. Il pubblico inoltre li spingerà: ci vorrà sacrificio”.

Sugli infortunati: “Alvaro Odriozola e Jack Bonaventura non saranno disponibili: hanno avuto due infortuni bruttini. Dei fastidi che ti limitano. Mancherà Lucas (Torreira ndr) ma chi lo sostituirà sarà pronto: Amrabat non è la prima volta che ricopre quella posizione di campo”.

Sugli attaccanti: “Cabral è in netto miglioramento: ha avuto una grande crescita. Con l’Empoli si è sciolto da ansie e timori. Abbiamo lui e Piatek, anche se Krystof è ancora dolente”.