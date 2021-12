Italiano: “Abbiamo fatto un bottino di punti che mi soddisfa. Aspettavamo questo gol di Castrovilli. Stacchiamo la spina, perché siamo andati a mille all’ora e ripartiremo”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN dopo la partita contro il Verona, ha detto: “Sono molto contento, abbiamo fatto una striscia bella. I 33 punti che abbiamo sono un bottino che mi soddisfa. Adesso abbiamo delle meritate vacanze e poi ripartiremo. Vlahovic ha lavorato bene per la squadra, ha dato il la all’azione del gol e ha avuto due situazioni in cui poteva far meglio. Sono convinto che volesse battere questo record, mi dispiace per lui. Alla ripresa si riparte più determinati che mai”.

E poi: “Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, tanti ragazzi stanno migliorando. Oggi ha segnato Castrovilli, aspettavamo questo suo gol e questa prestazione. Per Natale ho chiesto ai ragazzi di trascorrere vacanze in serenità con le famiglie. Stacchiamo la spina perché siamo andati a mille all’ora, poi ripartiremo”.