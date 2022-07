Italiano: “Abbiamo fatto un grande ritiro e i ragazzi hanno avuto anche momenti di relax. Per me è importante staccare ogni tanto, anche se questo lavoro non te lo permette sempre. E su Bonaventura…”

L’allenatore viola Vincenzo Italiano è stato intervistato da Dazn durante il ritiro di Moena e ha parlato a tutto tondo di Fiorentina e anche del suo carattere come tecnico e non solo. Leggete qui:

“Qui in montagna rispetto al caldo di di Firenze è uno spettacolo, abbiamo fatto un grande ritiro. Quest’anno abbiamo concesso addirittura intere giornate di relax e so che i ragazzi hanno girato le baite e le terme. I carichi sono stati importanti, anche se qualcuno si era allenato da solo prima, ma bisogna fare attenzione: il primo pensiero è sempre quello di non avere problemi dal punto di vista muscolare”.

Il Mister nei suoi momenti di riposo: “Nei miei momenti di relax cerco di staccare la spina, anche se questo mestiere ti porta a pensarci 24h su 24. La scorsa stagione abbiamo fatto di tutto per raggiungere l’Europa e ora per questo preliminare dobbiamo farci trovare pronti. E’ un grande orgoglio l’aver fatto tonare la Fiorentina dopo tanti anni in Europa”.

Sul rapporto coi suoi figli: “Mio figlio è venuto a vedere le amichevoli e loro due mi seguono sempre, talvolta mi danno anche dei consigli. Ogni tanto mi confronto con loro e mi aiutano con qualche indicazione per la formazione”.

Il giocatore più antipatico e quello più simpatico: “Il meno simpatico è Bonaventura perché vuole sempre fallo, rigore, falli laterali… tutto a favore suo. Rosati quando canta Celentano è uno spettacolo”.