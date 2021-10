Italiano: “Abbiamo gettato le basi, adesso sta a noi fare le “decorazioni”. Recuperare gli svantaggi fa parte di una crescita di una squadra”

Ha concluso così Vincenzo Italiano alla vigilia del match contro il Cagliari in programma domani pomeriggio: “Per me, si può fare il punto della situazione solamente dopo 15 partite. Per il momento, quello che volevamo ottenere lo stiamo ottenendo. In termini di identità e non solo. Ma la base c’è, adesso sta a noi decorarla al meglio. Il Cagliari è una squadra con grande esperienza. E’ una compagine che in questa categoria può ottenere tanto; inoltre arriva da una vittoria a differenza nostra.

Poi ha proseguito: “Ci sono momenti in cui negli ultimi metri sembra tutto molto macchinoso, ma so che da un momento all’altro può esplodere tutto. E io non vedo l’ora che succeda. Recuperare gli svantaggi fa parte di una crescita di una squadra che ha voglia di essere una compagine importante. Quando ci sono i battibecchi durante la partita significa che c’è voglia di vincere. Per me sono cose naturali che succedono in campo. Bonaventura? Rientriamo nel discorsi di alti e bassi. Può capitare, tutti sanno l’importanza che ha nella squadra. Per la sua intelligenza, per come aiuta tutti soprattutto in fase offensiva.