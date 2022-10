Italiano: “Abbiamo il problema più grande possibile per una squadra di calcio, non segniamo. Sottil? Non sta bene dal Twente…”

In sala stampa le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: “La partita di stasera ha portato in dote un gran primo tempo, siamo partiti forte e me lo aspettavo. Sono deluso dal risultato perché non rispecchia quello che si è visto in campo, poi finisce 4-0 e usciamo tra i fischi. Non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti, l’anno scorso succedeva e abbandonavamo le partite. Per il resto abbiamo fatto quello che dovevamo fare, giochiamo contro squadre che hanno una dote che noi non abbiamo: concretezza, cinismo. Però devo dire che la Lazio è forte, ha vinto soffrendo, facendo gol nel momento giusto.

Cosa direi ai tifosi? Mi dispiace perché quest’anno è già la seconda volta e dopo quello che abbiamo creato lo scorso anno fa male. Fa male a me e ai ragazzi, dispiace aver deluso tutta la gente che è venuta a sostenerci. Tramutare questi fischi in applausi sta a noi e dobbiamo cercare di farlo. Il primo tempo di oggi è un gran primo tempo, l’impegno l’hanno messo in mostra, abbiamo cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso e si era visto.

Sottil? Non sta bene, ancora non è pronto, mi dispiace perché lui ha quelle qualità di strappo rispetto ad altri compagni. Quando sarà al 100% ci darà una grossa mano anche lui. Ha questo problema alla schiena, da dopo la partita col Twente. Tutte le volte che forza non riesce ad andare oltre.

Giocare il giovedì? Non è semplice perché si arriva a preparare le gare a ridosso, la difficoltà più grande che riscontro io. E’ un problema che riguarda tutti”.