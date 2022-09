Italiano: “Abbiamo lavorato benissimo nella sosta. Più coraggio lontano dal Franchi. Non mi sono mai dimenticato dell’Atalanta”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, in avvicinamento alla sfida di domenica contro l’Atalanta: “Pian pianino, sono arrivati tutti i Nazionali. In questi due giorni, lavoriamo anche con loro. Il gruppo rimasto qui ha lavorato benissimo. Milenkovic, intanto, ha recuperato ‘a mezzo servizio’: è in gruppo, ma non sta ancora benissimo. Sottil è in bilico. Comunque, ci attende una partita molto difficile, contro una delle squadre più in forma del campionato: vediamo che risposte darà Bergamo”.

Sulla mancanza di vittorie in trasferta: “Dobbiamo cercare di avere coraggio e voglia anche lontano dal Franchi. Ci sta mancando il risultato, dobbiamo accelerare e avere lo stesso spirito che abbiamo in casa, la stessa intraprendenza. Lontano dalle mura amiche, i risultati si ottengono con l’atteggiamento“.

Sul secondo tour de force: “Adesso dobbiamo rimettere a posto quegli aspetti che non ci hanno permesso di conquistare qualche punto in più. Siamo all’inizio, cerchiamo di crescere e sappiamo che nulla è perduto. Si lavora bene e sono convinto che possiamo toglierci maggiori soddisfazioni. Contro Napoli e Juventus, ho visto prestazioni di grandissimo livello. La Fiorentina ha nelle corde partite del genere, ci ha frenato il fattore di segnare poco e dobbiamo andare a ricercare quello. Sono aspetti che ti fanno diventare più forte”.

Sull’Atalanta: “L’ho detto a inizio stagione, non avere le coppe è un vantaggio e loro avranno voglia di rivalsa. Non mi sono mai dimenticato dell’Atalanta: allenatore grandioso, aggiunte con giocatori di valore… La squadra è forte e lo sta dimostrando, pur con strategie diverse in certi casi. Sono pericolosi, sotto tutti i punti di vista. L’anno scorso le abbiamo vinte tutte noi, ma erano partite equilibrate. Cercheremo di avere la stessa voglia di fare risultato, loro hanno tanta fiducia. Sono primi meritatamente e rimangono tra le più forti“.