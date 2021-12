Italiano: “Abbiamo le nostre idee di gioco e lo stiamo dimostrando. Vlahovic ora è più concreto, ma tutta la squadra sta crescendo in attacco”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato del momento dei viola prima della gara contro il Sassuolo: “Lavoriamo curando entrambe le fasi, con le nostre idee ed il nostro modo di stare in campo. Se proviamo a fare un gol in più degli altri alla gente piace. Qua a Firenze si capisce, soprattutto nelle ultime partite. Poi quando ci si deve difendere proviamo a farlo al meglio, e infatti non stiamo subendo molti gol. Per difendere così dobbiamo essere intensi nella fase di recuero.

Poi si esprime sul bomber viola Dusan Vlahovic: ” Sta avendo una concretezza che all’inizio mancava sia a lui che alla squadra. In questo momento stanno crescendo tutti in avanti, auguriamoci di continuare così con questa qualità nella metà campo avversaria”