Italiano: “Abbiamo sostituito chi è andato via, non aggiunto, ma in questo gruppo ci sono qualità. Non so ancora chi giocherà in porta, spero di avere tante partite per alternarli”

Si torna a fare sul serio e lo si fa con la prima di una serie di gare che comporranno il tour de force di agosto, Vincenzo Italiano parla alla vigilia dell’esordio della Fiorentina con la Cremonese: “Iniziamo in casa, vogliamo continuare a alimentare questo entusiasmo, so che ci sarà tanta gente, per cui domani pensiamo a questo e vogliamo far vedere che la concentrazione è stata massima fino ad ora. Sappiamo che avremo tanti impegni per cui tutti dobbiamo essere pronti e inseriti, i ragazzi sanno che bisogna stare tutti pronti, domani e giovedì abbiamo due gare importantissime ma per ora pensiamo alla Cremonese“.

Sui portieri: “Loro lo sanno, dobbiamo cercare di avere più partite possibili per cui dobbiamo con tutte le nostre forze superare il play-off di Conference. Più partite vuol dire più possibilità di coinvolgere giocatori, non ho ancora deciso ma mi auguro di poter avere tante partite in cui alternarli. Per me è un ruolo un po’ diverso dai giocatori di movimento, dando minuti e partite a tutti anche in porta si può avere alternanza. Abbiamo portieri forti e affidabili, con esperienza, personalmente non vedo differenza, questo è il nostro pensiero ora”.

Quanto al mercato: “Noi qualcosa in più lo abbiamo nel fatto che ci portiamo dietro un anno di lavoro, in campo ci riconosciamo più velocemente, interpretiamo meglio ogni tipo di partita. Poi abbiamo sostituito chi è andato via, non abbiamo aggiunto, per cui penso che siano arrivati giocatori di qualità. Gli altri avevano dimostrato, avete visto che obiettivo abbiamo raggiunto, chi è arrivato ha qualità e voglia di fare bene, sta a loro far parlare di loro stessi. Il mercato? Noi concentriamoci su quello che dobbiamo fare, io ho cercato di tenere coinvolti tutti perché in partite ravvicinate ne succedono di tutti i colori. Sono convinto che ci sarà bisogno di tutti per cui tutte le volte cerco di non abbandonare nessuno. Il mercato è sempre aperto, sapete tutti cosa vuol dire con il campionato in corso, vediamo cosa accade”.