Italiano: “Approccio va fatto in maniera convinta e feroce. Ghiaccio rotto con il Twente, emozione superata”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia dell’impegno di Conference League contro l’RFS Riga ha detto: “Credo che il ghiaccio sia stato rotto con il Twente, perché era una partita importantissima per noi e avevamo contro un avversario temibilissimo. Arriviamo preparati a questo appuntamento e non sottovaluteremo nessun avversario. E’ difficilissimo giocare in Europa, ma l’emozione è stata superata con quel turno preliminare. Cercheremo di fare bene, partiamo in casa e dobbiamo cercare di fare punti”.

E ancora: “L’approccio va fatto in maniera convinta e feroce, e in ogni partita in cui ci sono in palio punti importanti. Partire forte vuol dire aver preparato l’appuntamento con grande attenzione. Spesso lo facciamo e siamo bravi ad arrivare carichi e convinti. L’approccio deve essere da squadra che fa vedere le proprie capacità e dobbiamo essere bravi ad indirizzare subito la partita”.