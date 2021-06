Italiano arriva a Firenze ma senza il suo staff: la situazione

Arrivano altri dettagli sull’ormai probabile approdo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto riferito da TMW in serata è possibile che arrivi la chiusura definitiva per il tecnico dello Spezia. L’allenatore nativo di Karlsruhe, dopo la rottura con il club ligure, viaggia dritto verso il club viola, ma senza il suo staff, del quale si potrebbe parlare solo in un secondo momento.