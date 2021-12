Italiano aspetta Ikoné per sperare nell’Europa. L’exploit in Champions nuocerà alla trattativa?

Quindici milioni di euro: è questa, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la cifra che dovrebbe permettere alla Fiorentina di trovare l’accordo definitivo con il Lille per l’acquisto di Jonathan Ikoné. Il classe ’98 francese ha già fatto innamorare i tifosi viola, che l’hanno visto all’opera martedì sera in Champions League: due assist e premio di migliore in campo ricevuto a fine partita.

Il momento delle firme potrebbe non essere poi così lontano, anche se questi exploit e il passaggio del turno potrebbero nuocere alla trattativa. Comunque, sarebbe un altro bel regalo per Italiano, un’altra pedina per far crescere le ambizioni della sua formazione e continuare a sperare nell’Europa.