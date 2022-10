Italiano: “Avevamo bisogno di una serata come questa. Approcciato la gara in maniera feroce”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da Sky dopo la vittoria contro gli Hearts: “Avevamo bisogno di una serata come questo. L’abbiamo approcciata in modo feroce grande primo tempo. Poi l’abbiamo amministrata bene”.

E ancora: “Non abbiamo fatto niente, nel senso che adesso dobbiamo preparare subito un’altra gara importante. Se non avessimo fatto risultato oggi si sarebbe complicato tutto”.

E infine: “Ci sono state situazioni stasera che ricercavamo anche in precedenza, purtroppo per incapacità nostra non sono arrivate prima. Speriamo di essere entrati dentro ad una strada buona. Sono contento per Jovic e il suo gol e per Kouame. Serata positiva e siamo felici”.