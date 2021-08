Italiano: “Bene Callejon, anche se poteva fare gol. Maleh in crescita, oggi era importante fare risultato”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Cosenza.

Queste le sue parole: “Mi concentro sull’atteggiamento e sull’approccio. Abbiamo vinto 4-0, tutti i giocatori si sono espressi ad un ottimo livello: anche Callejon ha fatto bene. Nel primo tempo poteva fare gol, un attaccante deve andare a chiudere quei traversoni. Continuo a vedere grande entusiasmo e voglia di incitare i ragazzi: di questo sono davvero facile e mi auguro che si alimenti quello che si sta creando. Maleh è un ragazzo giovane e sta crescendo, tutti hanno condotto la partita con intelligenza e siamo riusciti a non far tirare in porta l’avversario”.

Continua così Italiano: “Dove si può migliorare? Oggi ho chiesto ai ragazzi di avere un atteggiamento diverso rispetto alle ultime due amichevoli, soprattutto in casa. Avevamo bisogno di questa prestazione, oggi era importante dare risultato: dobbiamo continuare ad essere aggressivi. Gonzalez ha fatto bene e poteva farne altri gol, Vlahovic ha fatto doppietta e poteva farne altri. Adesso prepariamoci per la prima contro la Roma“.