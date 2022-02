Italiano: “Bonaventura ha commesso un grave errore che non possiamo permetterci. Devo smaltire questa sconfitta e mercoledì cercheremo di contenere un ragazzo che conosciamo bene”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN dopo la sconfitta con il Sassuolo ha detto: “C’è una grande amarezza che porta via quello che di bello abbiamo fatto. Ancora una volta abbiamo fatto gol in inferiorità numerica. Dispiace, perché la squadra si è espressa come abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Abbiamo fatto cinque cambi nella formazione iniziale e la prestazione non è cambiata e questo mi rende felicissimo”.

Sull’espulsione di Bonaventura: “Non so che cosa si sia detto con l’arbitro, ma uno della sua esperienza non può fare questo errore. Non è la prima volta che capita che restiamo in inferiorità e sono errori che pesano. Non possiamo farli”.

Poi ha aggiunto: “I ragazzi credono in quello che cerchiamo di proporre. In tanti hanno la forza d’urto di andare a contrasto, recuperare palla e non farla tenere agli avversari. Lo stiamo facendo bene e per lunghi tratti, ma abbiamo avuto dei break e delle ripartenze in cui potevamo fare più male agli avversari”.

Sull’impegno di Coppa Italia di mercoledì: “Chiaramente la nostra preparazione alla partita non sarà diversa dalle altre. Da domani si pensa alla Juve, siamo rimasti in quattro in Coppa. Devo cercare di smaltire questa sconfitta perché perdere negli ultimi secondi fa malissimo. Affronteremo una squadra con grandi campioni e con un ragazzo che conosciamo bene come Vlahovic. Lo reputo un attaccante di altissimo livello, diventerà un campione e speriamo che non sia concreto ed efficace come lo è stato oggi. Cercheremo di limitarlo”.