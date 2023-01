Italiano: “Brekalo ci può dare una mano a partita in corso. Servirà un piglio diverso contro il Torino rispetto alla gara di campionato”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato l’allenatore Vincenzo Italiano in vista della prossima patita contro il Torino in Coppa Italia. Queste le sue parole: “Avere pochi giorni per preparare la gara è un problema per tutti. Siamo attrezzati per proporre un undici per fare una buona prestazione, onorare questo impegno e reagire a un momento non facile, come abbiamo fatto contro la Lazio. Per noi la Coppa Italia è una competizione importante”

“A Roma ho chiesto ai ragazzi di riportare entusiasmo e quella fiducia che stava venendo meno. Abbiamo lottato e retto. Alla fine potevamo anche vincere. Abbiamo innalzato la qualità che cerchiamo e ora serve continuità”

“Breaklo ci sarà una grossa mano, ha una grande voglia e si vede che è un ragazzo intelligente e felice di essere qui. Non gioca da più di un mese, ha pochi minuti nelle gambe ma a gara in corso può subentrare. Siamo contenti per quella voglia che ha dimostrato di avere scegliendoci”

“Conosciamo bene il Torino, sappiamo quelli che sono i loro punti di forza e i loro difetti. Dobbiamo andare più forte di quello che abbiamo fatto in campionato. Bisogna rimettere in campo la voglia che abbiamo visto all’Olimpico. Abbiamo la possibilità di superare il turno. Il Franchi è importante. In questo momento sono dispiaciuto perché non abbiamo reso felici i nostri tifosi, ma tutti insieme dobbiamo lottare”