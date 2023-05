Italiano: “Cabral sembra al top della condizione, averlo per noi è importante, ci terrà a fare bene. Annata positiva a prescindere dalla vittoria di un trofeo”

Prosegue la conferenza stampa pre Basilea dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, che si sofferma su varie tematiche alla vigilia della sfida europea in Svizzera.

Ecco le parole del tecnico gigliato: “Dal punto di vista della personalità dovremo tirare fuori molto. L’ambiente svizzero carica molto e tira fuori tanto dai giocatori. Cabral sta bene, sembra al top della condizione. Averlo al 100% per noi è importante, ha segnato anche all’andata e domani vorrà fare vedere al proprio ex pubblico il proprio valore”.

“In queste ultime gare si è cercato di risparmiare fatica a tanti elementi. Domani servirà chi sta al meglio sotto il piano fisico e mentale. Finora non abbiamo sofferto psicologicamente le gare in Europa, questi ambienti ti caricano. Il problema è gestire le energie sul piano della fatica. Domani servirà andare forte, dal primo minuto, facendo capire all’avversario che abbiamo tante energie da spendere. Sono sfide che possono andare ai supplementari, c’è anche questa opzione”.

“Il Basilea ha dimostrato qualità su ogni piano, rimontando spesso anche nei turni precedenti. Se abbiamo maggiore qualità è il momento di dimostrarlo ora. Domani dipende tutto da noi, il nostro avversario sa cosa cercheremo di fare ma noi dovremo sorprenderlo. Vogliamo concludere al meglio il percorso in questa competizione e all’altra finale già raggiunta. Siamo dentro ad un percorso partito lo scorso anno con la qualificazione europea, abbiamo già migliorato l’obiettivo dello scorso anno in Coppa Italia. In campionato siamo più o meno dove la scorsa stagione, ma con una competizione in più. La stagione ha fatto crescere tutti, me in primis. Tanti ragazzi erano alla prima esperienza europea, poi che sia finale o meno, o successo in Coppa Italia, penso si possa dire che il percorso è positivo”.