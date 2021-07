Italiano: “Callejon può essere una freccia a disposizione. Mercato? Abbiamo in mente già alcune cose”

MOENA – L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro la Virtus Verona.

Ecco le sue dichiarazioni: “Esterni d’attacco? Callejon è stato uno degli artefici di quel Napoli fantastico, si muove benissimo nel 4-3-3. Mi è dispiaciuto perderlo nel ritiro, lui è un veterano e conosce benissimo tutto quello che deve fare. Penso che quando sarà recuperato, possa essere una freccia a disposizione. Dobbiamo avere cinque esterni d’attacco, lì il dispendio d’energia è elevatissima e ci vuole gente fresca. Richieste alla dirigenza? Faremo le valutazioni e se c’è da migliorare, miglioreremo. Alcune cose le abbiamo in mente, cercheremo di fare il possibile. E’ stato giusto fare amichevoli contro squadre di livello inferiore per far imparare ai ragazzi le mie richieste. Tornati a Firenze, affronteremo squadre di un livello più alto”.

Prosegue così il tecnico della Fiorentina: “Il rendimento della difesa? Gli avversari potevano non mettere a nudo qualche problema difensivo, ma siamo stati problemi a concedere poco. Non bisogna mai perdere fiducia anche se dovessimo subire qualche gol dovuto a qualche errore di concetto”.