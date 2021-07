Italiano carica e ammonisce i suoi: “Dobbiamo fare trenta gol domani. Sarò io a lamentarmi dei vostri errori, ve ne concedo tre a testa”

MOENA – Al termine della consueta partitella che ha chiuso anche quest’oggi la seduta pomeridiana della Fiorentina, è arrivato, come ormai da habituè, l’Italiano pensiero a microfoni accesi. Il tutto come da copione, mentre la squadra svolgeva lo stretching in cerchio.

Italiano ha caricato così i suoi: “Dobbiamo fare trenta gol domani. Non ci lamentiamo, che degli errori che facciamo dovrò essere io il primo a lamentarmi. Dobbiamo giocare senza pensare, abbiamo i riferimenti esterni. Dovremo cambiare gioco al “buio” senza paura”.

Poi ha continuato: “Obblighiamo il portiere a rilanciare con il pressing. Massimo tre errori a testa, giochiamo contro una squadra di seconda categoria”.