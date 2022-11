Italiano: “Castrovilli sta bene, lo recupereremo con le amichevoli. Chi è al Mondiale ha risposto ottimamente, complimenti ad Amrabat”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Vincenzo Italiano, alla ripresa degli allenamenti con la squadra durante la pausa per il Mondiale. Il tecnico gigliato ha fatto il punto sugli infortunati, i giocatori impegnati in Qatar e le prossime amichevoli. Queste le sue parole:

“Avremo la possibilità di recuperare alcuni giocatori. Tra tutti Gaetano Castrovilli, che proveremo a inserire nel lavoro a pieno regime: prima con le partitelle in famiglia, poi con le amichevoli. Lui sta bene e vogliamo averlo a disposizione per la seconda parte del campionato

Durante la sosta il mio pensiero è stato fisso sulla squadra, soprattutto sui ragazzi impegnati al mondiale. Chi è sceso in campo ha risposto bene, fornendo ottime prestazioni, con la personalità e il carattere che servono in palcoscenici così prestigiosi. Faccio i complimenti a tutti, in particolare ad Amrabat, che sta facendo vedere grandi cose con il suo Marocco. Sono sicuro che sarà un mondiale bello, combattuto e affascinante come sempre”.