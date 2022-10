Italiano: “C’è grande dispiacere, facciamo prestazioni ma ci mancano punti. Jovic con Cabral scelta che ha pagato, abbiamo anche altre soluzioni”

Sconsolato Vincenzo Italiano che a Dazn ha ribadito l’amarezza per sconfitta e arbitraggio:

“C’è grande dispiacere per non aver fatto punti perché oggi il nostro obiettivo era muovere la classifica anche in campionato, dopo la Conference. Non siamo riusciti a farlo, a recuperare punti e posizioni, finirla sul 3-3 sarebbe stato come una vittoria per noi. Cosa manca? Dobbiamo trovare un po’ di equilibrio, nelle ultime gare siamo riusciti a sbloccare un po’ il problema del gol per cui stiamo crescendo. Stiamo attuando qualche aggiustamento, con le due punte, il trequarti. Purtroppo ogni situazione che concediamo prendiamo gol, ci complichiamo la vita. Dobbiamo spingere forte anche con le squadre con cui dobbiamo per forza fare punti. Con le grandi siamo in grado di fare prestazioni ma stiamo lasciando punti per strada, potevamo averne 4-5 in più. Dobbiamo ricercarli sia lontano da Firenze che qui.

Nel secondo tempo serviva un’altra punta che potesse legare con Arthur e che desse fisicità: la soluzione ha pagato. Ne stiamo provando diverse e sono convinto che se i ragazzi iniziano a immagazzinarle possiamo trovare risultati. Arbitraggio? Non è la prima volta, non discuto mai però non è la prima volta che perdiamo punti per qualche fallo o situazione al limite, continuiamo a pagare dazio noi. A 20 secondi dalla fine, Dzeko tira la maglia a Milenkovic e per me è fallo. L’arbitro ha valutato diversamente e perdiamo la partita”.