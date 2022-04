“Italiano come Klopp, ha forgiato un piccolo Liverpool fatto di applicazione e fantasia”

Quella della Fiorentina a Napoli è una vittoria anche dell’allenatore viola, Vincenzo Italiano. Di questo personaggio arrivato a Firenze via Spezia, esalta le doti il giornalista Stefano Cecchi, oggi su La Nazione.

“Quando vedi giocare la squadra viola hai come l’impressione che tutto sia stato programmato – scrive Cecchi – Che ogni passaggio, ogni ripartenza sia stata provata e riprovata in allenamento con una metodicità propria del sistema industriale tedesco. Lo stesso, quei colpi di Gonzalez, di Ikone e di Cabral, fatti di fantasia e intuizione del momento, ci raccontano come Italiano a differenza di altri integralisti, non voglia sacrificare il talento sull’altare dell’ortodossia tattica ma, al contrario, lo esalti”.

E arrivano paragoni importanti: “Come Klopp, Italiano ha forgiato una Fiorentina piccolo Liverpool capace di ribaltare pronostici e favori grazie a un mix fatto di didattica & genio, applicazione & fantasia“.