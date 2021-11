Italiano con gli italiani. E la Fiorentina torna indietro a nove anni fa…

Un Italiano, Vincenzo, con gli italiani, in campo. Una Fiorentina molto autoctona quella vista all’inizio della partita contro lo Spezia, con ben sette giocatori del nostro Paese in campo. Un fatto più unico che raro in un momento storico in cui, anche per ragioni meramente fiscali, va di moda il made in altrove, piuttosto che il made in Italy.

Terracciano, Venuti, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Sottil e Saponara, questi i magnifici sette schierati, alcuni per scelta, altri per necessità, dal tecnico viola. Roba da farci tornare indietro nel tempo di almeno nove anni. Sì, perché l’ultima volta che era successa era nel 2012 con il traghettatore Guerini in panchina.