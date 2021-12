Italiano: “Consigli è stato strepitoso ma la nostra reazione fantastica. Il clima quando giochiamo qui è bellissimo”

Parole di grande soddisfazione anche in sala stampa per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina:

“Rispetto al fatto che Vlahovic parlava di dover cercare di vincere, mi fa piacere perché è la mentalità giusta, però in quel momento era difficile permettersi un uomo oltre la palla. Poteva essere molto rischioso, siccome subiamo ogni volta che concediamo mezza palla gol, allora il cambio è stato dettato da quello. La reazione della squadra è stata strepitosa, se avessimo avuto la forza di segnare prima dell’intervallo avremmo potuto mettere ancora più pressione al Sassuolo. Consigli è stato strepitoso in tre occasioni, è stato stupendo vedere la rabbia e la voglia nella ripresa, i ragazzi erano convinti di poter rimontare nel secondo tempo. Se non avessimo subito l’espulsione potevamo anche forzare negli ultimi minuti.

Per le occasioni che avevamo avuto nel primo tempo, tutti pensavamo di poter pareggiare. Inizia a venir fuori il carattere di tanti ragazzi, la voglia di vincere ma anche quella di non perdere. Se fossimo rimasti in 11, stavo per mettere in campo Sottil che negli ultimi venti minuti con lo strappo che ha… sono dispiaciuto. L’espulsione? E’ stata molto severa, i ragazzi sanno quanto devono stare attenti quando hanno un giallo. L’inferiorità numerica nel calcio moderno è una sentenza. A livello generale, decretare la massima pena per una squadra penso sia la cosa più grave, a volte arrivano dei gialli che sono un po’ eccessivi però da questo punto di vista dobbiamo crescere. A volte non riusciamo a leggere le situazioni, potevamo essere più qualitativi nella prima mezz’ora. Mi tengo stretta la reazione dei ragazzi che penso sia stata una cosa fantastica. Poi vedere lo stadio così acceso e con questo entusiasmo, è stata una piccola vittoria.

Se sembrava una giornata storta? Tra carriera da calciatore e allenatore, ci sono giornate in cui a volte il portiere o i pali, l’imprecisione, negano di tutto. Pensavo fosse la giornata di Consigli e mi stavo preoccupando, ha fatto la differenza la voglia di reagire. Complimenti a lui perché è stato straordinario.

Il cambio Duncan-Maleh? Nel primo tempo abbiamo subito tre ripartenze, su due hanno fatto gol, su un’altra abbiamo rischiato però questo è il modo di difendere che abbiamo. Poi se hanno questa percentuale sotto porta, complimenti a loro. Sapevamo delle doti di Frattesi però oggi penso che non abbiamo concesso chissà quante palle gol. Siamo stati bravi a non concedere nella ripresa perché altrimenti avremmo raccontato un’altra partita”.