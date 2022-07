Italiano: “Contento della crescita di Amrabat, che si è messo in discussione. Nelle prossime amichevoli lavoreremo molto in difesa”

MOENA – Vincenzo Italiano ha parlato al termine dell’amichevole della Fiorentina contro la Triestina per fare il punto sul ritiro gigliato: “Nelle amichevoli che affronteremo saremo coinvolti di più nella fase difensiva e nella nostra metà campo. Vogliamo preparare anche questi aspetti. Qui a Moena siamo stati molto in attacco, ma vogliamo alzare tutte le percentuali. Il ritiro è andato bene, non abbiamo avuto grossi problemi fisici e lavorato ottimamente. Abbiamo analizzato le transizioni offensive, su come occupare meglio gli spazi. Tutti sono cresciuti sotto l’aspetto fisico, alcuni hanno fatto progressi enormi”

E ancora: “Ikoné deve iniziare a buttarla dentro e sfruttare le superiorità numeriche. Da lui mi aspetto questo. Su cosa dobbiamo migliorare? Nella mentalità. Oggi la partita ce l’avevamo in mano e abbiamo abbassato la guardia. In queste partite dobbiamo avere quel furore per non mettere in pericolo le gare. L’anno scorso ne abbiamo buttate via diverse negli ultimi minuti”

E su Amrabat: “Lo abbiamo trasformato. Deve essere più veloce nella trasmissione della palla, ma se messo al centro del progetto ed esaltato può essere un giocatore importantissimo. Si è messo in discussione e spero continui così. Sono molto contento della sua crescita”