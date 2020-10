Italiano: “Contento della reazione contro la Fiorentina: abbiamo dimostrato carattere”

Questo pomeriggio, durante a conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è tornato a parlare della rocambolesca partita della scorsa settimana contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Queste le sue parole: “Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato, sapevamo delle difficoltà iniziali e speravamo di ottenere qualche punto per muovere la classifica. Siamo contenti della reazione nell’ultimo match dopo il doppio svantaggio contro una squadra forte. Abbiamo dimostrato di aver carattere. L’esordio in campionato di Nzola? É un ragazzo che entra facilmente in condizione. E’ arrivato in ritardo, si era allenato da solo, ma lavorare individualmente non è mai facile. Mbala fa presto a mettere minuti nelle gambe e sono contento di come è entrato contro la Fiorentina e di quello che ha dato alla squadra e delle situazioni che ha creato. Per noi è un’arma in più che, come pensavamo, può darci tanto. E in più è motivato: le sue doti possono solo aiutare lo Spezia. Problemi di rosa? Il fatto di poter contare su tutta la rosa è una costante che va avanti ormai dallo scorso anno. E’ una gestione che ci sta dando soddisfazioni. Non c’è nessun tipo di preclusione, durante la settimana tutti sanno quello che devono fare e vengono preparati per farsi trovare pronti”.

