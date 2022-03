Italiano: “Contro l’Inter dovremo essere umili e ribattere colpo su colpo. Da inizio anno vedo una Fiorentina in netta crescita, ma dobbiamo migliorare ancora”

Alla vigilia della gara tra Inter e Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato così davanti alla stampa in vista del match di San Siro:

“Domani sarà una partita dove dovremo avere l’attenzione ai massimi livelli. Se vogliamo creare preoccupazione all’Inter dobbiamo essere umili e rincorrere. L’anno scorso hanno vinto lo scudetto, e poi in casa loro sono straordinari. Dovremo essere umili, rispettare la bravura degli avversari e rispondere colpo su colpo. Ripetere magari la prestazione fatta contro la Juventus: concentrazione massima, qualità quando andavamo a proporre, ogni palla era quella della vita e penso che se in queste ultime dieci gare continuiamo a ragionare in questo modo penso che ci possiamo qualche soddisfazione. Domani la partita una prestazione di alto livello da parte di tutti, anche da coloro che subentrano a partita in corso”.

E ancora: “La Fiorentina è una squadra che da inizio anno la vedo in continua crescita. Abbiamo alternato alti e bassi, momenti più o meno difficili, ma guardando il calendario dobbiamo avere l’umiltà di capire che si può andare anche in difficoltà, cercando di farlo il meno possibile. Vedo una squadra migliorata, concediamo poco e creiamo tanto, ma dobbiamo migliorare in tante cose. I gol realizzati, la gestione delle singole partite, i gol presi nei minuti di recupero, ma dall’inizio dell’anno vedo una squadra in netta crescita”.