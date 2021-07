“Italiano da come parla sembra che abbia inventato il calcio. Antognoni? Lui ha fatto la storia, la nuova proprietà ancora no”

L’allenatore ed ex giocatore della Fiorentina Pietro Maiellaro ha parlato a TMW di Vincenzo Italiano: “Sono curioso di vedere cosa farà. Da quel che vedo e per come lo sento parlare pare un veterano e, sempre da quel che sento, sembra che abbia inventato il calcio. Da come si esprime sembra che sia sceso da Marte. Mi auguro che faccia bene e che sia anche assistito dalla buona sorte perché quella ci vuole sempre. Anche se Firenze non è Spezia”.

E poi ha aggiunto: “Firenze è storia, ci sono stati dei fuoriclasse lì. Firenze è Firenze. E mi dispiace che Antognoni non faccia più parte della Fiorentina. Il Mito non va toccato, è eterno. Si è sempre dimostrato una gran persona oltre che un grande uomo di calcio. Lui la storia l’ha fatta, mentre la nuova proprietà la deve ancora fare. In questo calcio moderno tra l’altro chiunque fa polemica pur non avendo mai lasciato traccia nel calcio. Antognoni, che ha fatto la storia, si è sempre comportato in modo signorile, solo ora ha detto qualcosa su Barone e Pradè. Ed è evidentemente significativo”.