Italiano, dalla pretesa alla resa in meno di un mese

Sembrava davvero una resa: “Ci siamo sgretolati alla prima difficoltà e gli episodi non ci girano bene. Tutto ciò ci sta capitando troppo spesso. Mi dispiace, non so sinceramente come dobbiamo cercare di rimediare a questa situazione”. Firmato Italiano, così prostrato dopo lo 0-3 di Istanbul da stabilire un primato di umiltà.

Come sottlinea il Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico della Fiorentina era l’allenatore che a Empoli e poi a Udine aveva preteso di cambiare una squadra intera (9 su 11, seppure con qualche infortunato) per rimediare le due partite più brutte di questo avvio di stagione, con un pareggio (Empoli in 10 e poi in 9), una sconfitta e un gioco scadente. Dalla pretesa alla resa.