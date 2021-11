Italiano: “Dispiace per Nastasic, col Milan poteva essere la sua occasione. Nico Gonzalez non ha i novanta minuti nelle gambe. Pioli? Ho grande ammirazione per lui”

A poco più di ventiquattrore dalla sfida tra Fiorentina e Milan, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha parlato così in vista del match del Franchi: “Non possiamo farci nulla sulle squalifiche che sono arrivate. L’infortunio di Nastasic poi non ci voleva. Poteva essere un occasione importante per lui. Mi dispiace tanto, lui non aspettava altro. L’ho visto molto triste quando è tornato dalla Nazionale. Infine si è fatto male anche Lucchesi, e così domai avremo una difesa nuova. Nico Gonzalez invece lo stiamo recuperando piano piano. Sarà convocato, ma ad oggi non può affrontare una gara intera, dopo tanti giorni di inattività. Vedremo se potremo ritagliagli uno spazio all’interno della partita”.

Poi sulla voce di un interessamento del fondo PIF sulla Fiorentina il tecnico ha risposto: “Pensavo mi chiedessi di un’altra squadra interessata a Vlahovic (ride ndr). Queste notizie non sono cose che mi riguardano. A noi spetta guardare al campo e a quello che dobbiamo fare durante la settimana”.

Infine su Pioli ha commentato: “E’ un allenatore che sta dimostrando il suo grande valore. Il Milan adesso si esprime a livelli grandiosi. Hanno grande qualità e aggressività, una squadra che prende pochi gol, un gruppo consolidato e grande merito è di Pioli. Ho grande ammirazione nei suoi confronti”.