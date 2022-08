Italiano: “Dobbiamo abituarci alle difficoltà dei tanti impegni, non ci saranno Duncan e Gonzalez. Ecco perché servono tutti giocatori coinvolti”

E già vigilia, stavolta di campionato, perché domani a Firenze arriverà il Napoli di Spalletti e Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato così ripartendo dal post Twente:

“Grande gioia, grande soddisfazione per quello che siamo riusciti a ottenere, era una missione che volevamo, siamo davvero orgogliosi di quello che avevamo fatto lo scorso anno e che siamo riusciti a concludere all’inizio di questo. Ciò che è facile si vedrà alla fine, se saremo bravi a far diventare tutto semplice, affrontando le partite con attenzione. Per me il sorteggio, partendo dalla seconda fascia, vuol dire che quella in prima è battezzata come più forte, la squadra scozzese ha uno stadio da 25.000 posti, l’ultima può metterti in difficoltà se non affrontata nel modo giusto. Abbiamo sprecato tantissime energie perché tutto quello che abbiamo fatto in ritiro era mirato al play-off e ora si riparte, contro una delle squadre più forti del campionato. Speriamo di aver fatto le cose per bene.

Come stiamo? Le fatiche e il dispendio sono state importanti, dobbiamo farci l’abitudine e gestire le difficoltà. Arrivare alle 4 del venerdì mattina, senza una squadra con qualità e tante scelte, in questo cammino diventa molto complicato. Non avremo Gonzalez, Duncan, c’è qualche altro acciaccato per cui quando andiamo ad attingere nei 23-24 ritroviamo l’utilità di avere tutti coinvolti. In una partita ce ne sono 20, quella dopo 13-14, poi chi è d’accordo o meno, finora siamo a 2 vittorie e 2 pareggi. Quello che faccio è preparare la squadra per cercare di vincere tutte le partite, per rendere felici i tifosi. Per il resto, le difficoltà ci sono, se siamo bravi le supereremo”.