Italiano: “Dobbiamo avere una mentalità diversa. Mi auguro di poter gioire insieme al pubblico. L’Inter è fortissima, ma lo sappiamo”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali social ufficiali ACF Fiorentina, rispondendo ad alcune domande. Ecco cosa ha detto: “Abbiamo reagito bene a Lecce, nel secondo tempo. Abbiamo avuto la forza di pareggiare e, secondo me, avevamo anche tanti presupposti per vincerla. Dobbiamo ripartire da lì. Perché facciamo fatica? Sui risultati sì, abbiamo gettato un po’ di occasioni. Potevamo avere qualche punto in più in campionato, ora acceleriamo”.

Sulla condizione fisica della squadra: “Prepariamo partite in poco tempo, cercando di avere più uomini a disposizione. Ormai ci siamo abituati, ma dobbiamo avere una mentalità diversa in questo rush finale. Servono punti, dobbiamo muovere la classifica. Come gestire una partita ogni tre giorni? Dobbiamo farci l’abitudine. I pochi allenamenti non fanno comodo, ma i ragazzi cercano di essere veloci a imparare e ci provano”.

Sull’Inter: “Partita difficilissima, ha qualità in tutti i reparti. Dobbiamo stare attenti e sfruttare tutto quello che l’Inter ci concede. Serve intensità, in casa ne siamo capaci. Possiamo far bene. Cosa temere dell’Inter? Fisicità, tecnica, dinamismo. Ha dimostrato di essere una delle favorite per le primissime posizioni, ma lo sappiamo”.

Sui numeri dello stadio: “Bello, sarà una spinta importante. Dobbiamo andare più forte tutti insieme. Mi auguro, a fine gara, di poter gioire insieme a uno stadio così gremito“.