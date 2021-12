Italiano: “Dobbiamo restare con i piedi per terra perché non abbiamo fatto niente. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia, abbiamo un unico indisponibile”

Alla vigilia del match contro il Benevento, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club: “Dobbiamo restare con i piedi per terra, perché non abbiamo fatto niente ancora. Dopo la sconfitta di Empoli abbiamo reagito bene. Sappiamo che la strada è lunga e difficile in campionato, ma dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Quanto alla partita di domani è una gara da onorare. Ci teniamo a ben figurare e ad andare avanti. Vogliamo continuare con la striscia di risultati positivi”.

Italiano poi aggiunge: “Stanno tutti bene a parte Dragowski, che è l’unico indisponibile. Ma penso che presto tornerà in gruppo. Benevento? E’ una squadra che lotterà per la vittoria del campionato di cadetteria”.