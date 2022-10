Italiano: “Dobbiamo vincere, possiamo ottenere bottino pieno con poco. Gonzalez sta bene, magari a partita in corso…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro gli Hearts. Ecco le sue parole: “La partita di domani, per noi, è importante perché dobbiamo ottenere una vittoria ed essere un po’ più spavaldi, forzando la mano. L’intenzione è quella di proporre qualcosa di diverso, perché questo girone richiede questo, ed essere più incisivi lì davanti. Vogliamo ottenere un risultato pieno in questa Conference, noi ci proviamo”.

Su un eventuale cambiamento tattico: “In quegli ultimi 20 minuti, a Bergamo, era richiesto di mettere dentro tutti gli attaccanti. Ho visto risposte positive da parte di chi è entrato, soprattutto da quando abbiamo cambiato assetto, ma ripeto, era la partita che richiedeva ciò. Domani vediamo, la squadra che incontreremo ha un sistema diverso. Nico Gonzalez? Sta bene, si allena con più frequenza e più ritmo. C’è ancora del dolore, ma riesce a lavorare. Domani è a disposizione, secondo me può darci quel qualcosa nell’ultima mezz’ora, potrebbe essere dei nostri a partita in corso“.

Sull’astinenza da vittorie in trasferta: “Forse non è una questione di assetti, ma di atteggiamento e di come si interpretano le gare. Probabilmente, fuori casa, non abbiamo quel carattere mostrato di fronte al nostro pubblico. Cerchiamo di essere più coraggiosi anche fuori da casa, sappiamo quanto è importante la vittoria domani. Con poco possiamo ottenere bottino pieno; non è semplice, ma da domani dobbiamo cercare di essere diversi“.