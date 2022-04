Italiano e alcune scelte forzate. Il forfait di Milenkovic pesa: il serbo è tra i difensori che hanno vinto più duelli in Serie A

Tra gli assenti della partita di ieri sera tra Juventus e Fiorentina c’è stato anche Nikola Milenkovic, costretto a rimanere in albergo a causa di una sindrome gastrointestinale. Scelta obbligata per Vincenzo Italiano che ha optato per Martinez Quarta al fianco di Igor per sopperire al forfait del serbo.

Il difensore della Fiorentina quest’anno ha continuato a fornire prestazioni di alto livello, piazzandosi ai primi posti tra i difensori che hanno vinto più duelli nella nostra Serie A. Per il numero 4 viola vanta il 67,7% di successo nei duelli, così come Alessio Romagnoli. Meglio del serbo solo Ostigard del Genoa (69,1%) e Smalling della Roma (77,4%).