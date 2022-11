“Italiano è bravissimo, sta facendo un lavoro egregio. Amrabat era massacrato, ora è il più forte del centrocampo della Fiorentina”

L’allenatore ed ex calciatore Roberto Breda è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione della Fiorentina. In particolare, si sofferma su Vincenzo Italiano: “Trovo che sia veramente bravo. Si è riadattato senza rinunciare ai suoi capisaldi, ha capito che cambiare modulo porta a un doppio beneficio: risposte sul campo e rigenerazione del gruppo. Direi che è normale un cambio, gli avversari ti studiano se fai bene come l’anno scorso”.

Sul centrocampo viola: “Vedo che, con Barak, la Fiorentina attacca in modo diverso. La squadra non si ferma alle certezze, si mette in discussione, Italiano lo fa in modo egregio. Amrabat? Era massacrato l’anno scorso, adesso è il più forte del reparto. Manca qualcosa? Sta a Italiano stabilirlo. Nel caso, a me piace molto Sabiri”.