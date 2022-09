Italiano: “E’ da matti perdere una partita come oggi ma il primo matto sono io. Fallo su Quarta? Non commento, le colpe sono nostre”

Incredulo Vincenzo Italiano che commenta così a Dazn la sconfitta sul campo del Bologna:

“Non si può essere arrembanti in tutte le partite e contro chiunque, il primo tempo è stato equilibrato. Nel secondo l’abbiamo sbloccata e non pensavo proprio di poter perdere una partita del genere. Il Bologna non riusciva a proporre più niente e su due palloni lanciati sopra abbiamo dormito, non ce lo possiamo permettere.

Il fallo sul secondo gol? Non è un discorso che ci riguarda, il problema è che noi non possiamo concedere questi due gol quando abbiamo la partita in mano. Non è stata una partita brillantissima, quando si va in vantaggio non si può perdere. La responsabilità su due gol è mia. Non giudico nulla, la colpa è dei miei ragazzi e del sottoscritto, perché non possiamo perdere queste partite. Essere venuti a perdere una partita così è da matti e il primo matto sono io.

Cosa mi preoccupa? Sono preoccupato perché non vinciamo le partite, disattenti dietro, poco incisivi davanti. E’ passato un cross davanti alla porta dove credendoci di più sarebbe potuto arrivare un gol”.