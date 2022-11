“Italiano è il futuro del calcio in Italia. Metterlo in discussione alla Fiorentina è un grande errore”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, intervenendo anche sull’operato in questa stagione di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole: “E’ il futuro del calcio italiano, è un grande allenatore, è stato sfortunato perché in molte partite poteva vincere ma non segnava. Ha una Fiorentina che può migliorare e mi sembra sia uscito dalla crisi. A Firenze, se lo mettono in discussione, fanno un grande errore”

E sul possibile addio di Luis Alberto alla Lazio: “Luis Alberto per me rimane una risorsa nella Lazio, però non mi sento di addossare le colpe a Sarri. Lui non accetta il ruolo che Sarri lo invita a fare, non è che non lo considera importante, anzi, vuole che faccia la differenza nel finale. Non ci vedo un rapporto così difficile. Devono venirsi incontro per il bene della Lazio e di tutti”