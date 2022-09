Italiano e il siparietto con Terracciano: “Pietro, zappi sempre per terra. Sei andato in campagna questa settimana?” VIDEO

L’intervallo delle partite ci regala anche alcuni simpatici siparietti. Come quello andato in scena al rientro in campo dagli spogliatoi nell’ultimo match casalingo della Fiorentina contro il Verona.

Protagonisti il tecnico viola, Vincenzo Italiano, e, suo malgrado, il portiere Pietro Terracciano. L’allenatore ha rivolto il suo invito all’estremo difensore: “Vai su Kouame che c’è Barak che gli gira intorno, vai su Kouame“. E poi la battuta: “Però se zappi sempre per terra è difficile: Pietro, sei andato in campagna questa settimana?”.

Effettivamente Terracciano ha avuto qualche problema nei rinvii coi piedi nell’ultima gara e Italiano gliel’ha fatto capire simpaticamente, ma senza mezzi termini.