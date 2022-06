Italiano e il suo pallino: Un Maggiore per la Fiorentina?

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Fiorentina è alle prese anche con l’infortunio di Gaetano Castrovilli che non rientrerà prima del 2023 quindi sono monitorati i profili di Imeri, 21 anni, del Servette ma anche di Tameze, classe ‘94, del Verona.

Da non sottovalutare adesso pure Giulio Maggiore visto che il Tas ieri ha sbloccato il mercato dello Spezia, dopo il ricorso che era stato presentato contro la precedente decisione. Il che significa che i liguri potrebbero far partire alcuni elementi perché ora possono fare operazioni in entrata per sostituire eventuali partenti. Maggiore conosce bene Italiano, suo ex allenatore, e ha il contratto in scadenza nel 2023 con lo Spezia. Il centrocampista non ha accettato la proposta di prolungamento che gli è stata fatta e quindi dovrebbe trovare un’altra destinazione. Lo Spezia vorrebbe 7 milioni, ma ne potrebbero bastare la metà visto che fra un anno sarà svincolato.