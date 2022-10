Italiano e Jovic a lavoro per un “ruolo nuovo”: la riattivazione è dietro l’angolo. I segnali stuzzicanti di Edimburgo

Sarà ancora Luka Jovic il protagonista dell’attacco viola e non potrebbe essere altrimenti perché ora è il momento di spingere sull’acceleratore e massimizzare quello che si è iniziato a intra-vedere. Il serbo nelle ultime due uscite è apparso diverso da quello nascosto di inizio stagione, più protagonista, più brillante e anche interprete di un ruolo “diverso” da quello del centravanti statico di inizio campionato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la riattivazione dell’attaccante viola sembra proprio dietro l’angolo: servono conferme, come da tutta la squadra, e magari un altro gol per sbloccare la casella 1 che in Serie A è lì ferma dalla prima giornata. A Edimburgo si è visto un repertorio bello ampio, fatto di giocate, assist, tocchi morbidi, cartellini guadagnati e gol: ora la riprova contro un avversario di livello.