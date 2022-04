Italiano e la Fiorentina: Appuntamento a fine stagione. Un contratto fondamentale per il futuro viola. E su Castrovilli…

Il rinnovo dei contratti? La Fiorentina rimanda l’appuntamento con alcuni suoi tesserati a fine stagione. Tra questi c’è anche il tecnico, Vincenzo Italiano, con il quale c’è un accordo già per la prossima stagione, con opzione a favore della società gigliata, per prolungarlo di un ulteriore anno. Ma non c’è da abbassare la guardia su questo fronte, anche perché le sirene ci sono per un allenatore che si è messo in mostra per quello che ha fatto con lo Spezia prima e con i viola poi.

“Con Italiano – ha spiegato il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone – c’è un ottimo rapporto: ha un accordo con un’opzione in favore della Fiorentina. A fine campionato ci vedremo, anche se a dire il vero lo facciamo ogni giorno, ci confrontiamo quotidianamente”.

Lo stesso discorso, come detto, vale anche per i calciatori, a cominciare da Castrovilli.