Italiano e una richiesta fondamentale a fronte delle numerose partenze

Tra i principali argomenti affrontati da Vincenzo Italiano con la dirigenza della Fiorentina nel faccia a faccia andato in scena domenica, il più importante è stato quello relativo alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Un gruppo che, alla luce di una serie di partenze di spessore (gli addii di Callejon, Odriozola, Piatek e Torreira faranno risparmiare ai viola circa sette milioni di euro netti di ingaggi) e di un impegno che per la prima volta dopo anni sarà su tre fronti, dovrà essere sufficientemente profondo per garantire tanto un adeguato ricambio tecnico quanto un livello di competitività in linea sulla scena italiana e su quella internazionale.

Una richiesta sulla quale l’allenatore ha per la verità ricevuto molte delle garanzie che cercava (l’obiettivo della società è infatti quello di inserirsi stabilmente tra le prime sette squadre della Serie A), ma che sarà approfondito solo nei prossimi giorni, quando le parti torneranno ad aggiornarsi e sarà soprattutto più chiaro anche l’evolversi di alcune piste fino ad ora seguite. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.